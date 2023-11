Green Day in concerto a Milano: dove, quando, biglietti e scaletta

Milano, 5 novembre 2023 – I Green Day arrivano a Milano. La band californiana, come già fatto in Francia, suonerà in un club di piccole dimensioni. Ma dove, quando e come acquistare i biglietti? Ecco tutte le informazioni.

I Green Day hanno annunciato che martedì 7 novembre saranno in concerto ai Magazzini Generali di Milano così come fatto qualche giorno fa a Parigi con il live al Bataclan.

Quale sarà la scaletta della serata? Quasi sicuramente ci saranno i brani più iconici della band, ma è probabile che vengano suonate anche alcune canzoni del nuovo album ‘Saviors’ in uscita il prossimo 19 gennaio. A Parigi, il trio ha eseguito in anteprima tre brani: “Look Ma, No Brains!” - ripetuta due volte -; il singolo “The American Dream Is Killing Me” - ripetuto due volte - e “1981”.

La band ha postato una IG story con il link per acquistare i biglietti. La vendita (massimo due ticket a persona) inizierà il 6 novembre alle 10 sul sito internet livenation.it.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool hanno già annunciato anche il concerto che il prossimo 16 giugno li porterà a Milano all'Ippodromo Snai La Maura come headliner di una delle date di I-DAYS Festival con special guest i Nothing But Thieves.