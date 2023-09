Shakespeare tradotto da Eugenio Montale: dagli archivi del Piccolo di Milano un’edizione inedita del ‘Giulio Cesare’

Milano – Dagli archivi del Piccolo Teatro di Milano emerge uno Shakespeare inedito grazie alla traduzione di Eugenio Montale, mai pubblicata finora, risalente ai primi anni '50.

L'edizione del ‘Giulio Cesare’ di William Shakespeare nella versione del poeta Premio Nobel appare a cura di Luca Carlo Rossi per la casa editrice Interlinea e sarà presentata mercoledì 20 settembre nel Chiostro Nina Vinchi del Teatro milanese in via Rovello 2, con il curatore e Enrico Reggiani, anglista dell'Università Cattolica, Davide Verga e con letture di Daniele Di Pietro.

Il libro, promosso dalla Fondazione Maria Corti nella collana da lei fondata ‘Biblioteca di Autografo’, è dedicato a Bianca Montale, nipote del poeta, recentemente scomparsa. La traduzione del ‘Giulio Cesare’ firmata da Montale era nata nel 1953 su richiesta di Paolo Grassi e di Giorgio Strehler per il Piccolo Teatro di Milano: un incontro del grande poeta autore di ‘Ossi di seppia’ con il teatro shakespeariano che esalta la maestria espressiva del futuro Premio Nobel nel rendere la concentrazione, la tensione e il dinamismo del potente dramma storico senza che mai vada perduto il timbro peculiare del traduttore.