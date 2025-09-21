Ghali fa il mattatore al Gran Teatro e spoilera il nuovo disco

Milano, 21 settembre 2025 – “Arriva su questo palco da Baggio”. Non ha fatto una grande strada dal punto di vista geografico per arrivare ieri sera a Fiera Milano Live, ma voltandosi indietro può affermare di aver compiuto davvero un percorso incredibile da inizio carriera a oggi: Ghali ha portato oltre trenta canzoni, di cui tre inedite, più di 50 performer e 150 costumi di scena sul palco del suo Gran Teatro.

Un vero spettacolo, anticipato dall’opening di Astro, che ha visto il pubblico di Fiera Milano Live trasportato in un’atmosfera a tratti circense grazie agli interventi di raccordo del presentatore Silvestro Baffo.

Oltre 50 performer, dicevamo. Perché Ghali è stato solitario in scena quasi soltanto nel momento in cui ha cambiato palco ed è spuntato, fra lo stupore dei fan, sull’iconica “manina” al centro in mezzo al pubblico. Ad accompagnarlo durante il resto dello show – il direttore creativo è Mohamed Sqalli, la costume designer Constance Tabourga, la coreografa Mariana Benenge, i visual 3D sono di Saradibiza e di Nick Weiss, la produzione dello spettacolo è di Vivo Concerti – sono stati un pianista eccezionale e una serie di ballerini e ballerine che hanno dato vita ad esibizioni cariche di emozioni.

A proposito di emozioni, la voce di Ghali – in questo caso senza autotune – si è quasi incrinata quando il performer milanese ha spiegato che “questo è stato l’ultimo concerto senza un disco nuovo. Il mio nuovo album uscirà nel 2026” e poi ha regalato al pubblico del suo Gran Teatro lo spoiler di tre brani inediti. Accolti dai fan con grande partecipazione sin da subito.