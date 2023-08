Ferragosto a Milano, festa alla Cascina Cuccagna e “magic bus” gratuito per gli inquilini delle case popolari. Ecco come funziona

Milano, 9 agosto 2023 - Un Magic Bus scoperto e panoramico, messo a disposizione gratuitamente come taxi collettivo per gli inquilini delle case popolari degli immobili gestiti da MM per raggiungere la Cascina Cuccagna e festeggiare il Ferragosto a Milano. Negli spazi all'aperto dell'edificio di via Cuccagna, il 15 agosto andrà in scena il “Closing Party”, l'evento conclusivo, a ingresso libero, del festival “Suoni Mobili”, che si incrocia con la rassegna “Milano la città che sale - Nuovi rituali urbani”, tra i progetti vincitori del bando “Milano è Viva nei Quartieri”, a cura di Fondazione Gioventù Musicale d'Italia e di Musicamorfosi, grazie al contributo del Ministero della Cultura e del Comune di Milano.

Il Magic Bus partirà alle 16.15 dalle case popolari di via Cogne 4 gestite da MM, alle 17.15 da quelle di via Palmanova 59 e alle 17.35 da piazzale Dateo 5. Poi andrà in direzione di Porta Venezia e percorrerà il centro storico di Milano, come ogni giorno fanno centinaia di turisti. Tappa finale: la Cascina Cuccagna, dove si festeggerà con musica dal vivo.