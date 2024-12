Natale a Sesto San Giovanni, concerto di Enrico Ruggeri in piazza Petazzi

Sesto San Giovanni (Milano), 20 dicembre 2024 - Enrico Ruggeri sarà in concerto a Sesto San Giovanni: una serata di grande musica per augurare Buon Natale alla città domani, sabato 21 dicembre. "Come Sesto Proloco siamo orgogliosi di annunciare un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura - spiega l'associazione -. Piazza Petazzi sarà il palcoscenico di un grande concerto degli Amauguri gratuito, che vedrà protagonista il celebre cantautore insieme alla sua band". L'appuntamento è per domani sera alle 19.30 in piazza Petazzi con un artista poliedrico: 40 anni di carriera e tante passioni, Enrico Ruggeri è uno dei pilastri della musica italiana, con una carriera iniziata dal punk dei Decibel.

Autore di successi indimenticabili come "Contessa", "Polvere", "Il mare d’inverno" e "Il Portiere di Notte", ha all’attivo 40 album pubblicati e numerose partecipazioni al Festival di Sanremo, dove si è aggiudicato due vittorie con "Si può dare di più" (1987) e "Mistero" (1993) che è stata la prima canzone rock a vincere il festival. Ma Ruggeri non è solo un musicista. È anche scrittore, con diversi libri di successo all’attivo, l’ultimo “40 vite (sena fermarmi mai)" è uscito la scorsa primavera.

È anche conduttore televisivo: la sua ultima trasmissione di successo, "Gli occhi del musicista', è ripartita su Rai 2 nei giorni scorsi con la seconda stagione, per un viaggio affascinante nel mondo della musica e dei suoi protagonisti. Il suo impegno per la musica e la cultura si riflette anche nel ruolo istituzionale che ricopre come membro del consiglio superiore dello spettacolo, nominato dal ministero della Cultura. "Una serata di festa per tutta la città. Il Concerto degli Auguri sarà l’occasione perfetta per riunirsi sotto il cielo natalizio di Sesto San Giovanni e lasciarsi trasportare dalle note di un artista che ha scritto la storia della musica italiana - commentano Sesto Proloco e l'amministrazione -. Un evento gratuito, aperto a tutti, per vivere insieme la magia del Natale e salutare con entusiasmo l’arrivo delle festività. Una serata unica, che promette emozioni, musica e tanta voglia di stare insieme". L'evento è stato organizzato con il contributo del Comune di Sesto San Giovanni.