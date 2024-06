Elodie in concerto a San Siro: data, dove e quando comprare i biglietti

Elodie è pronta a portare la sua “Black Nirvana” negli stadi. La regina del pop italiano venerdì 31 maggio, in simultanea al lancio del nuovo singolo (già in altissima rotazione sulle radio e disponibile su tutte le piattaforme di streaming) ha annunciato l’ “Elodie The Stadium Show”: due super date in locatin d’eccezione in vista dell’estate 2025.

Elodie lancia il nuovo singolo e il tour negli stadi

La prima l’8 giugno 2025 allo stadio San Siro. Un punto d’arrivo nella carriera di qualsiasi artista, italiano e non, visto lo spessore dei musicisti e cantanti passati per il prato del Meazza: Rolling Stones, Bruce Springsteen, Bob Marley solo per citare alcuni dei mostri sacri che si sono esibiti alla Scala del calcio. La seconda data invece sarà sempre in una location d’eccezione: il 12 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Per promuovere il tour e l’uscita del nuovo singolo, Elodie si è anche esibita a sorpresa in piazza San Babila, nel cuore di Milano, replicando l’immaginario accattivante, tantrico e onirico del videoclip ufficiale di Black Nirvana.

Si apre dunque un anno che dovrà consacrare la romana classe ‘90, ormai da anni tra le artiste più amate del panorama musicale italiano: oltre a “Black Nirvana" gli spettatori di ueste due date avranno la possibilità di asocltare dal vivo, per la prima volta, volta anche la nuova era musicale dell’artista multiplatino che inizia dal nuovo singolo, scritto da Jacopo Ettorre, Federica Abbate, la stessa Elodie e ITACA, il team che ne ha curato anche la produzione.

“Fare uno stadio” è un punto di svolta nella carriera di ogni artista: un esibizione che può proiettare Elodie definitivamente tra i grandi della musica italiana.

Come e dove comprare i biglietti

I biglietti saranno disponibili online a partire da lunedì 3 giugno 2024 alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 8 giugno 2024 alle ore 11. Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com