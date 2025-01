I Duran Duran agli I-Days a Milano: in Italia 40 anni dopo la prima leggendaria esibizione a Sanremo 1985

Milano, 21 gennaio 2025 – A 40 anni dalla loro prima storica esibizione nel Bel Paese, nel 1985 al Festival di Sanremo con "The Wild Boys", la leggendaria rock band britannica Duran Duran torna in Italia e il 20 giugno sarà agli I-Days Milano 2025 all'Ippodromo Snai San Siro. Nati a Birmingham nel 1978, i Duran Duran - guidati da Simon Le Bon, affiancato dal tastierista Nick Rhodes, dal bassista John Taylor e dal batterista Roger Taylor - dopo decenni di carriera sono ancora all'avanguardia e affascinano il pubblico di tutto il mondo con la loro creatività ed energia senza pari.

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo durante una carriera di quattro decenni. Con 18 singoli in classifica negli Stati Uniti, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, tra cui il loro ultimo album in studio, la band si è affermata come uno dei gruppi più influenti e duraturi nella storia della musica.

Hanno anche scritto l'unico tema di James Bond che ha raggiunto la prima posizione in tutto il mondo e hanno collaborato con alcune delle menti creative di maggiore spicco in ambito musicale, cinematografico e televisivo, tra cui David Lynch, che ha diretto uno dei loro film concerto di maggior successo. Tra i loro numerosi riconoscimenti figurano otto premi alla carriera e un'ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame.