Fusione di pop e rap? Ecco “Domani” di VV e Nashley: “La musica deve lasciare qualcosa”

“Domani non dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio": ‘Domani’ è il nuovo singolo di VV, al secolo Viviana Colombo, in featuring con Nashley, ovvero Nashley Rodighiero.

Come è nata la collaborazione per questo brano?

Nashley: "VV ed io abbiamo la fortuna di lavorare con lo stesso produttore e nello stesso studio. Ci conosciamo da un po’ e volevamo fare qualcosa insieme. Ci siamo ritrovati in studio e il brano è nato quasi tutto in un pomeriggio. È venuta fuori una botta di energia e con me devo dire che non capita spesso (ride, ndr )".

L’aspetto più positivo che vi ha regalato questa collaborazione?

VV: "Mi ha colpito la sua visione sul tema, mi ha un po’ illuminato. Abbiamo punti di vista diversi, io sono più propensa all’analisi, mentre lui è più diretto. La differenza arricchisce tanto"

Nashley: "Mi sono accorto che tutto sommato siamo molto più simili di quello che sembra dall’esterno".

’Domani’ è una canzone che parla di futuro. Che visione avete in merito?

Nashley: "Nerissima, sono molto spaventato. Sono preoccupato da me stesso perché non sono mai soddisfatto. Per questo preferisco vivere oggi".

VV: "Cerco sempre di riuscire a trovare una via di uscita nel domani. È la stasi a farmi più paura, il domani mi crea una speranza, un’apertura. Però per riuscire ad avere una situazione diversa in futuro bisogna iniziare a lavorarci su nel presente ed è questo che crea il cortocircuito".

Entrambi avete una penna particolarmente densa di concetti e di immagini. In un panorama di musica a volte “mordi e fuggi”, non temete di risultare un po’ anacronistici?

Nashley: "Sì, ma non mi interessa. Il concetto che esprimo nel mio ultimo album è proprio questo: fare quello che abbiamo bisogno di fare. Tantissime persone che ascoltano musica hanno bisogno di penne come le nostre e come quella di artisti del calibro di Marracash, la sfida è quella di non cedere al mercato troppo ’leggero’. La musica non deve per forza essere qualcosa di ’pesante’, l’importante è che lasci qualcosa in chi la ascolta".

VV: "Non mi arrabbio perché esistono settori più leggeri, io però sono consapevole dell’ambiente in cui voglio stare. Se qualcuno avrà voglia di approfondire qualche concetto, la mia musica ed io siamo qui".

I vostri progetti futuri?

VV: "Sto lavorando a nuovi brani, devo pazientare perché vorrei far uscire tutto il prima possibile. Forse in un futuro prossimo uscirà anche un disco".

Nashley: "Il mio album è appena uscito. Adesso però il pensiero va a Sanremo, sicuramente è la partecipazione al Festival è un obiettivo che vorrei raggiungere. Mi sto concentrando anche sui live".