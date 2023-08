Diodato esce con il video "Ci vorrebbe un miracolo", girato a Sesto

“Ogni canzone è un ponte verso qualcuno, un luogo in cui incontrarsi, confrontarsi, scoprirsi simili e in questo giorno speciale volevo essere con tutti voi. Siamo noi l’unico miracolo possibile”. Con questo messaggio Diodato ha annunciato, nel giorno del suo compleanno, l’uscita del suo nuovo singolo e del video “Ci vorrebbe un miracolo”. Le riprese erano state girate qualche settimana fa a Sesto San Giovanni, in una piazza Petazzi fresca di restyling. Per l’occasione, il salotto cittadino era stato chiuso con tanto di cartelli che avevano suscitato curiosità nei sestesi. Non era mancato neanche il sindaco Roberto Di Stefano, approdato durante una pausa per farsi immortalare con l’artista. Durante la creazione del videoclip, piazza Petazzi si era riempita di professionisti e di comparse. Semplice la scena, con solo una barca installata davanti alla basilica di Santo Stefano. “Una canzone speciale che già amiamo tanto, un video meraviglioso che diventa un regalo in un giorno tanto importante. lo festeggiamo insieme a te”, scrive Paolo. I fan stanno invadendo le pagine ufficiali del cantautore di messaggi positivi. “In questo video così corale e brulicante di umanità, richiami le tematiche che interrogano le nostre sensibilità, ma vengono colpevolmente mantenute i margini della società – commenta Anna Luisa -. Illumini le coscienze, come sai fare tu, con empiti d’amore”. Le fa eco Brigida. “Uno sguardo sui tempi attuali. Gente che litiga, i migranti, la chiesa, le coppie omosessuali, gli esibizionisti che postano tutto sui social. Siamo tutti sulla stessa barca e speriamo nel miracolo che qualcuno ci salvi, ma non sappiamo chi”.