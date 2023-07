Depeche Mode, annunciate le date del tour 2024. Due concerti a Milano: quando saranno

All’appuntamento milanese, in programma venerdì 14 luglio, mancano pochissimi giorni, ma i Depeche Mode guardano già al futuro. Sono state annunciate oggi, infatti, le date italiane del 2024, quando Dave Gahan e Martin Gore riporteranno nel nostro Paese il “Memento Mori Tour”, che mette in scena il primo disco senza Andy Fletcher, storico tastierista della band, morto nel maggio 2022.

Le date

L’anno prossimo gli alfieri del synth pop saranno in scena il 23 marzo al Pala Alpitour di Torino, il 28 marzo e il 30 marzo al Mediolanum Forum di Milano. L'annuncio arriva a pochi giorni dall'inizio dei tre show italiani allo stadio Olimpico di Roma del 12 luglio, allo stadio San Siro di Milano del 14 luglio e allo Stadio Dall'Ara di Bologna del 16 luglio.

La tappa invernale del Memento Mori Tour prenderà il via il 22 gennaio alla O2 Arena di Londra, Regno Unito. A partire dalle ore 10 di giovedì 13 luglio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a 'My Live Nation'. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 11 di venerdì 14 luglio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

I commenti

Il nuovo spettacolo della band di Basildon ha riscosso apprezzamenti calorosi in tutto il mondo, a dimostrazione che i Depeche Mode sono come certi vini di prestigio. Più invecchiano, più migliorano. Memento Mori, trascinato dal singolo Ghosts Again, è il quindicesimo album in studio.

Ambientalismo

Nel tour, in collaborazione con l’azienda svizzera di orologi Hubolt, il gruppo autore di classici come Personal Jesus e Just can’t get enough, sosterrà Conservation Collective, una rete globale di fondazioni che promuovono iniziative ambientali di base, con particolare attenzione ai progetti che mirano ad affrontare l'inquinamento da plastica, la gestione dei rifiuti e la pulizia dell'ambiente.

Inoltre, i Depeche Mode collaboreranno con il team 'Green Nation di Live Nation' per ridurre l'uso di plastica monouso, migliorare il riciclaggio e ridurre gli sprechi di cibo e di altro tipo durante il tour e nei locali.