Depeche Mode a San Siro: sul palco venerdì 14 luglio. Scaletta, come arrivare, mezzi pubblici, orari

Gli eroi indiscussi del synth pop sono pronti a sbarcare a San Siro. Venerdì 14 luglio i Depeche Mode portano nel tempio del calcio milanese il tour di Memento Mori, il primo disco senza Andy Fletecher, lo storico tastierista morto nel maggio 2022.

A trainare la band di Basildon, la cittadina dell’Essex in cui vennero fondati nel 1980, restano il magnetico cantante Dave Gahan e il chitarrista e compositore Martin Gore, affiancati da un gruppo oliato come una macchina perfetta.

Il concerto dei Depeche Mode si terrà a San Siro. Sono numerosi i modi per arrivare allo stadio, cuore dell’attività live estiva milanese. Uno dei più comodi – ed ecologici – è rappresentato dai mezzi pubblici. Si può utilizzare la metropolitana, la linea 5 (lilla), scendendo alla fermata San Siro Stadium, oppure i mezzi di superficie; il bus 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), scendendo alla fermata di via Harar e il tram 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), scendendo al capolina di piazzale Axum.

C’è poi un servizio di navette che collega il parcheggio di Lampugnano allo stadio. I bus fermano in via Natta, all’altezza dell’uscita pedonale della stazione del metrò.

Con l’auto si può arrivare da diverse autostrade: A1, A4 (ramo Milano-Torino e Milano-Venezia), A7 e A8. Si esce sempre in via Novara. Da qui si seguono le indicazioni per San Siro Stadio.

In occasione del concerto chiudono più tardi le linee M1 e M5. Sulla rossa i treni saranno in servizio solo nella direzione da Lotto verso Sesto FS. L’ultima partenza da Lotto è all’1 circa. Sulla lilla, invece, corse fra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa

Il parcheggio di Lampugnano è aperto fino alle 2.

Le stazioni della M5 Segesta e Ippodromo vengono chiuse poco prima della fine dell'evento, su disposizione della Questura. Uscendo dallo stadio, in alternativa si possono usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure si può raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto – attenzione all’affollamento – in 15 minuti.

Sul biglietto, come orario d’inizio del concerto, sono previste le 21.

I biglietti per il concerto, messi in vendita sui principali circuiti, sono esauriti.

Quali pezzi eseguiranno i Depeche Mode? Le sorprese non sono mai da escludere. Questa, comunque, la scaletta, così come eseguita nell’ultimo concerto, quello di ieri, domenica 9 luglio, all’Olympiastadion di Berlino.

Dopo l’introduzione con l’ingresso sulle note di Speak to me, la band è partita con My Cosmos. Sono seguite Wagging tongue, Walking in my shoes, It’s no good e Sister of night. Un inizio niente male, cui sono In your room (Zephyr mix), Everything counts, Precious, Speak to me e Home.

Si è scavallata la metà del concerto con Strangelove, eseguita in acustico e cantata da Martin Gore – al debutto nel tour – poi Ghosts again, primo singolo di Memento Mori, I feel you, A pain that I’m used to e la commovente World in my eyes, dedicata ad Andy Fletcher.

Ci si è avvicinati alla fine del primo con un poker da brividi: Wrong, Stripped, John the revelator e l’epica Enjoy the Silence.

Non sono mancati i bis con una versione acustica di Condemnation e la tripletta di chiusura Just cna’t get enough, Never let me down again e Personal Jesus.