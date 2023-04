Dente presenta il nuovo album “Hotel Souvenir”: l’albergo come contenitore di ricordi

Milano – Geolocalizzato tra Città Studi e Porta Venezia, Dente dice di non essere capitato a Milano per la musica, ma di esserci rimasto perché la città gli ha poi dato una grossa mano a farla. Per il cantautore fidentino, al secolo Giuseppe Peveri, classe 1976, l’ultimo risultato di questa corrispondenza d’amorosi sensi col capoluogo lombardo è “Hotel Souvenir”, nuovo album sul mercato da venerdì. Nell’attesa di salire il 7 maggio sul palco del MiAmi, Dente ne offre un assaggio già domani sera, con un concerto privato all’Apollo Club di via Borsi a cui si potrà avere accesso pre-acquistando il disco autografato sul sito di Universal Music Italia.

Giuseppe cosa cerca nelle camere di hotel?

"Mi piaceva l’idea dell’albergo inteso come contenitore di ricordi. In ‘Hotel Souvenir’ ci sono canzoni recentissime ed altre nate più indietro nel tempo come quella “Dieci anni fa” scritta, appunto, quasi dieci anni fa. Guardo alla canzone come ad una foto, al ritratto di un momento della tua vita, quello in cui la scrivi. Quindi, nel caso di questo disco, ad istantanee di fatti e situazioni affrontati in questi anni".

Ma la foto è qualcosa di statico, mentre quelli dell’hotel sono ricordi in movimento.

"Pure la canzone registrata è per sua natura statica, mentre la riproposizione dal vivo finisce col trasformarla in qualcosa di dinamico. Come un palazzo fotografato a più riprese nel tempo che passando dai giorni di sole a quelli di pioggia cambia aspetto, luci e colori. Fra l’altro sono felice di tornare a suonare dal vivo con la band perché non accadeva dal 2019".

Prodotto da Federico Nardelli, l’album è impreziosito dalle presenze di Enrico Gabrielli dei Calibro 35, dei Post Nebbia e dei Selton.

"Nardelli l’ho conosciuto partecipando ad una sua produzione, la canzone ‘Di notte’ di Mox. Così, un paio di anni fa, abbiamo provato a lavorare assieme ad ‘Un anno da dimenticare’, brano poi rimasto nel cassetto (e tirato fuori solo ora per entrare in questo disco - ndr). Da lì è nata una bella amicizia che m’ha spinto ad averlo pure nel resto del repertorio".

Ne “Il mondo con gli occhi” ci sono Fulminacci, Colapesce e Dimartino, VV (Viviana Colombo), Giorgio Poi, Ditonellapiaga.

"Una follia. Avendo poca pratica con i ‘featuring’ ho pensato di farne uno anomalo, assemblando ospiti come avviene nel mondo del rap. Solo che io ho chiamato cantautrici e cantautori”.