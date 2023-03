Dantedì a Milano: “Il primo tra i primi”, il Dante nascosto di Manzoni

Massimiliano Finazzer Flory

Milano, 22 marzo 2023 – In occasione del Dantedì – il 25 marzo, giorno che gli studiosi indicano come inizio del viaggio di Dante Alighieri nell’aldilà della ‘Divina Commedia’- con il patrocinio della Società Dante Alighieri Nazionale, Milano si prepara anche a celebrare i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni.

Quale rapporto tra i due Padri della Patria? Su questa domanda Massimiliano Finazzer Flory propone un evento davvero unico nel suo genere perché sostenuto e suggestionato dagli esperti di ben due Università: l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università degli Studi di Milano. Insieme alle letture teatrali dello stesso Finazzer Flory dalla Divina Commedia: canto V dell’Inferno; canto III e XI del Purgatorio si affronteranno temi come il “sciacquare i panni in Arno” da Ventisettana a Quarantana oppure domande quale: perché e come Manzoni rivede la lingua e su quale modello il fiorentino o il toscano? Quella che è certa è l’ammirazione di Manzoni per Dante.

L’appuntamento

Lunedì 27 marzo, alle 17, Università degli Studi di Milano - Palazzo Greppi, Sala Napoleonica Via S. Antonio n. 10/12 - Milano

Introduce prof.ssa Claudia Berra Direttrice del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici Università degli Studi di Milano. Intervengono prof. Pierantonio Frare Direttore del Dipartimento di Italianistica e comparatistica Università Cattolica del Sacro Cuore; prof. Giuseppe Polimeni Professore ordinario di Linguistica italiana, Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Università degli Studi di Milano.

Letture teatrali dalla Divina Commedia: canto V dell’Inferno; canto III e XI del Purgatorio interpretate dall’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory.

Ingresso libero con obbligo di prenotazione.