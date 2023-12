Dan e Dav, i gemelli dell’animazione "Trasformiamo il 2023 in un cartoon"

Tutto il 2023 in un cartoon, dalle polemiche sulla pesca all’ultima “linea pentimento Ferragni”, dal tornado estivo di Milano all’intelligenza artificiale, senza dimenticare celebri dipartite. Cronaca di un’impresa titanica firmata e disegnata ogni anno da Dan e Dav, al secolo Daniele e Davide Ratti, fratelli gemelli animatori e illustratori nati in quel di Milano 35 anni fa. Oggi alle 14 in punto il risultato: "Chiuderemo il cartone animato 15 minuti prima", assicurano, aggiungendo le ultime notizie dell’anno (che abbondano) e bypassando i suggerimenti che costellano i loro post: "Mettete i Ferragnez, ricordatevi le rose di Blanco", e via così. "Molti ci chiedono meme ma ci concentriamo sui temi centrali dell’annata – spiegano Dan e Dav –: deve essere un video che funziona anche se rivisto tra qualche anno, che non invecchia". Come il surreale 2020: e chi se lo dimentica? "Cominciamo a prendere appunti il primo gennaio – confessano –, la produzione vera inizia a settembre. A dicembre lavoriamo 24 ore su 24 al cartone animato, per noi il Natale non esiste: ci dividiamo su due turni al montaggio, uno lavora di giorno e l’altro di notte. Per certi versi funziona la “telepatia gemellare“: ci viene in mente l’idea e la rappresenteremmo nello stesso modo, su altre cose... vince chi urla di più. Entrambi siamo maniacalmente precisi". Sin da piccini: disegnare è sempre stata la loro passione. Poi presero un “abbaglio“: Ragioneria. "Non funzionava, disegnavamo di nascosto, ma siamo arrivati al diploma".

Dopo una deviazione verso Scienze della Comunicazione, la svolta e il salto alla Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti. I primi lavori, le “simpsonizzazioni“ di Carl Brave, Francesca Michielin e Fabri Fibra, i video per Danti e Colapesce, per Jovanotti. E, poi, le figurine dei “Mostri sacri“ che uniscono le caricature di miti della tivù a un’altra grande passione, l’horror, fino all’avventura quest’anno per Viva Rai 2: hanno trasformato in cartoni animati Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Ora il sogno di una serie o di un cartone con temi e personaggi interamente (e liberamente) tratti dalla loro fantasia. Nel frattempo si allenano con il 2023, disseminando tra le comparse alcuni protagonisti dei primi fumetti, tra i quali un bimbo e una vecchina (tributo a nonna Valentina, che li ha sempre accuditi).

Non mancano mai segni di milanesità, tra “Torri Velasche“ nascoste e il loro luogo del cuore: i Giardini Indro Montanelli, quest’anno disegnati feriti dalla tromba d’aria e con la Venere di Botticelli al centro (altro tormentone). Spunteranno pure le tende, come davanti al Politecnico. Nella “video-card“ del 2023 i primi indizi: "L’intelligenza artificiale avrà una parte rilevante, anche perché è un tema che ci riguarda molto come disegnatori – spiegano –. Dal 2019 ogni anno sperimentiamo formati e stili diversi: quest’anno ci saranno più sketch e dialoghi. Grazie a uno sponsor avevamo un budget a disposizione che ci ha permesso anche di avere doppiatori e una colonna sonora composta ad hoc". Il 2024 che vorrebbero disegnare? "Un anno più leggero, in cui tutto si sistema, con l’animazione al primo posto tra i lavori più retribuiti d’Italia – sorridono Dan e Dav –. Ma, in fondo, la vera forza del cartoon è che puoi trattare qualsiasi argomento, con ironia".