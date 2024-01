Teatro San Babila, ‘Colto in flagrante’ di Dereck Benfield: in scena equivoci, scambi di ruolo e sorprese

Milano, 8 gennaio 2024 – Tutto pronto per un nuovo spettacolo al Teatro San Babila di Milano: dal 12 al 14 gennaio andrà in scena ‘Colto in flagrante’ di Dereck Benfield, per la regia di Marco Vaccari.

In scena la Compagnia del Teatro San Babila (in ordine alfabetico: Lorenzo Alfieri, Laura Amelotti, Felice Invernici, Gianni Lamanna, Cristina Liparoto, Giulia Marchesi, Chiara Serangeli, Marco Vaccari) tra equivoci, scambi di ruolo e sorprese.

Marco pur non essendo più un ragazzo e pur essendo sposato, non disdegna di correre dietro alle giovani gonnelle. La sua ultima conquista Giulia è in predicato di venire ad abitare nella villetta accanto, lasciata libera dal trasloco dei vicini. Per l’ennesimo colpo di testa Marco ha bisogno della complicità di Gianni, l’amico che ogni volta gli ha fatto da parafulmine coprendone le scappatelle. Questa volta però le sue intenzioni sono più serie, vuole il divorzio dalla moglie scaricando sull’amico l’incombenza di comunicarlo alla coniuge. Non solo, vuole andare a vivere con Giulia che nel frattempo, per una serie di malintesi, equivoca su Gianni. Entrano nel girotondo una collaboratrice domestica, un uomo in uniforme, un’altra conquista di Marco e un tipo che sua moglie ha conosciuto tempo prima.

BIGLIETTI

12-13 gennaio ore 20 da euro 15

14 gennaio ore 16 da euro 15

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria è aperta da martedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 17 ed un’ora prima di ogni spettacolo

Telefono 02 46513734 - info@teatrosanbabilamilano.it