Cesare Cremonini re di San Siro: nuova data a Milano il 16 giugno. Come acquistare i biglietti

Milano – Corsa al biglietto per assistere al concerto di Cesare Cremonini, che si concede il bis a San Siro, tempio della musica live di Milano. Dopo il raddoppio dei concerti allo Stadio Olimpico di Roma e al San Nicola di Bari, aprono oggi venerdì 4 ottobre alle 15 le vendite per i i biglietti della seconda data allo Stadio San Siro di Milano del 16 giugno. Un altro raddoppio per soddisfare le tantissime richieste di biglietti degli ultimi giorni. Con la doppia di Milano si chiude il calendario del CREMONINI LIVE25 per il quale non sono previste aggiunte di nuove date.

Queste le date del “CREMONINI LIVE25”: 8 giugno LIGNANO, 15 e 16 giugno MILANO, 19 giugno (sold out) e 20 giugno (sold out) BOLOGNA, 24 giugno NAPOLI, 28 giugno MESSINA, 3 e 4 luglio BARI, 8 luglio PADOVA, 12 luglio TORINO, 17 e 18 luglio ROMA.

Biglietti disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. I biglietti per le nuove date allo Stadio San Siro di Milano saranno disponibili a partire dalle ore 15 di venerdì 4 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.