Ballo in Bianco, Roberto Bolle porta in piazza Duomo 2.300 allievi di danza da tutta Italia

Milano, 1 settembre 2023 - Il Ballo in Bianco, la più grande lezione alla sbarra della storia, evento clou della festa della danza creata e voluta a Milano da Roberto Bolle, quest'anno sarà trasmesso in diretta su Rai1. Collegamento domenica 10 settembre alle 9,40 da Piazza Duomo, dove 2.300 allievi di scuole di danza da tutta Italia seguiranno l'étoile della Scala e altri ballerini nel ruolo di insegnanti.

Record di iscritti

"Il Ballo in Bianco dello scorso anno è diventato rapidamente un momento iconico, unico e spettacolare - ha spiegato Bolle -. Ho ricevuto apprezzamenti e ringraziamenti anche a livello internazionale, da ragazzi, colleghi, tutti sono rimasti affascinati dalla forza di quelle immagini e quindi la Rai ha accettato convintamente di essere presente e fare una diretta. che è qualcosa davvero di straordinario”. Nato non solo come momento di gioia, “ma pure come grido di aiuto e di moto di orgoglio per questa arte”, ha ricordato Bolle, il raduno di Piazza Duomo è andato anche quest'anno oltre ogni aspettativa. Le iscrizioni per partecipare alla lezione, in collaborazione con Assodanza, sono andate esaurite in 30 minuti. Nello speciale su Rai1 Francesca Fialdini racconterà le emozioni della piazza, con ospiti e interviste.

Quattro giorni di open class

On Dance, a cura di Artedanza Srl in collaborazione con il Comune di Milano, organizzato per la prima volta nel 2018, si svolgerà dal 7 al 10 settembre. Quattro giorni di open class (compresa una sfida con la ballerina Martina Arduino di chi riuscirà a stare di più in equilibrio sulle punte), incontri, serate dedicate ad ogni genere di ballo dal tango allo swing ai balli latinoamericani, questi ultimi protagonisti del ballo di chiusura.

Le novità

Diverse le novità, tra le quali Bolle ha voluto sottolineare Talent OnDance, con la partecipazione del vincitore dell'ultima edizione di Amici, Mattia Zenzola e OnDance Cinema, due serate con film legati alla danza, scelti dall'etoile (West Side Story e Due vite, una svolta). Entra a far parte del palinsesto di OnDance2023 anche TikTok, la piattaforma di intrattenimento, che conta una comunità di appassionati di danza vasta e diversificata, come dimostrano i numeri: l'hashtag #danza ha superato i 5 miliardi di visualizzazioni, mentre #danzaclassica ne conta oltre 417 milioni. Chiusa On Dance, Bolle proseguirà con i suoi appuntamenti che lo vedranno impegnato tutti i prossimi mesi, tra la Scala, il Regio di Torino e il Royal Ballet.