Angelina Mango annuncia un concerto a sorpresa a Milano

"Prima di salutarvi devo dirvi una cosa: ci rivediamo al Fabrique il 17 aprile". Conclude così Angelina Mango uno strepitoso penultimo concerto del 'Voglia di vivere tour' ai Magazzini Generali. La tappa milanese del tour era particolarmente attesa dalla cantautrice ex Amici: "Sono a casa mia" ha spiegato la 22enne dal palco.

Angelina Mango ai Magazzini Generali di Milano

E il pubblico dei Magazzini Generali, soldout per l'occasione, l'ha fatta sentire veramente a casa. Un pubblico fatto soprattutto di giovanissimi e dei loro genitori, ma anche di comitive di adulti e di alcuni volti noti proprio dal talent show di Maria De Filippi: la ballerina Megan Ria e i cantanti Piccolo G, Niveo e Federica Andreani hanno cantato e ballato dalla balconata sostenendo l'ex compagna di trasmissione e di casetta. A testimonianza del fatto che all'interno del talent show di Canale 5 si creano rapporti anche veri e concreti.

Angelina Mango balla, canta, suona e non si risparmia: più che Milano è proprio il palco ad essere casa sua. E questo fa venire brividi ancora più alti se si pensa che ha soltanto 22 anni. Figlia d'arte, certo. In casa ha sempre mangiato pane e musica, certo. Ma il talento, l'energia, la grinta e il coraggio anche di rischiare sono tutti farina del sacco di questo scricciolo con tanta 'Voglia di vivere addosso'.

Una voglia di vivere che ha attirato a tutte le date del suo tour un numero impressionante di giovanissimi. Che anche nella tappa milanese ai Magazzini Generali non ha fatto altro che cantare e ballare. E urlarle tutto l'affetto che prova per lei. "Voglio tornare a casa senza voce, Angelina se lo merita" dichiarava una bimba di poco più che dieci anni subito prima dello show.

E quel "se lo merita" è sembrato risuonare forte anche quando Angelina Mango è scesa fra il pubblico per il bis di 'Che t'o dico a fa' e si è goduta il bagno di folla fra fan adoranti. Il 17 aprile al Fabrique sarà un'altra storia: altro tour, probabilmente anche qualche canzone in più in repertorio e una location che ha visto esibirsi nomi del calibro di Mannarino, per citarne uno su tutti.