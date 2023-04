Achille Costacurta e Martina Colombari a Pechino Express: cos’è successo a mamma e figlio

Non è sempre stato un rapporto facile quello che Achille Costacurta e sua madre, l’attrice e conduttrice Martina Colombari. Il diciottenne, frutto dell’amore tra lei e il calciatore Billy Costacurta, ha vissuto periodo di grande conflittualità con i genitori, tanto che loro hanno rilevato di aver seguito un percorso con una psicologo per le continue liti. L’avventura a Pechino Express, il reality show in cui delle coppie devono raggiungere una meta asiatica, è stata l’occasione per rinsaldare il legame tra madre e figlio.

La coppia tuttavia è stata eliminata dal programma una settimana fa e, probabilmente, il giovane non l’ha preso benissimo. Due giorni fa si era scagliato contro Fedez, marito di Chiara Ferragni, denunciando uno sgarbo che il rapper gli fece quando era ancora bambino. Mentre il fatto più grave è successo mercoledì sera: Achille Costacurta è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto appreso da Il Giorno, il giovane avrebbe dato un pugno a un vigile intervenuto a seguito di una sua sfuriata su un taxi.

I due sono stati eliminati il 14 aprile dai vincitori dell’ultima tappa da 545 chilometri – che andava da Sibu a Miri, in Malesia – cioè i novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i quali evidentemente temevano l’appeal rappresentato dall’accoppiata madre-figlio.

Secondo gli spettatori, i due avevano una grande sintonia e nonostante avessero affrontato qualche momento di crisi – lui era stato male il secondo giorno – si sono supportati. Durante le ultime puntate del programma, il diciottenne aveva manifestato episodi di rabbia e gestione della tensione che la madre era riuscita a contenere con difficoltà.

Achille era un grande fan della trasmissione e voleva farne parte. “Era da tre anni che chiedevo a mamma di partecipare”, aveva confessato il diciottenne. “Dopo il parto, è stata l’esperienza più dura della mia vita – aveva detto Martina al Corriere della Sera – e guarda caso hanno sempre a che fare con Achille. Mi ha tirato dentro, ma adesso devo dirgli grazie perché ripartirei domani”.