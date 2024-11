Highway to... San Siro: il 20 luglio gli AC/DC a Milano

Milano – Highway to Hell? No, Highway to San Siro. La strada per il ritorno della rock band australiana in Italia, dopo la carica dei 100 mila fan dello scorso 25 maggio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, è ormai spianata: il prossimo 20 luglio Angus Young e compagni sono attesi allo stadio “Giuseppe Meazza“. Per ora si tratta di un’indiscrezione, ma i fedelissimi del gruppo di Back in Black è meglio che inizino ad annotarsi luogo e data. Perché i beninformati assicurano che gli AC/CD, ormai alla tenera età dei settantenni – l’iconico chitarrista Angus Young compirà 70 anni il prossimo 31 marzo, il cantante Brian Johnson ne avrà 78 anni nel 2025 – sono pronti a esordire nella Scala del calcio e del rock. Un esordio solo sfiorato la scorsa estate – la band preferì esibirsi a maggio a Reggio e non nello stadio milanese in piena estate – ma che l’anno prossimo diventerà realtà.

La data fissata a San Siro risponde anche a una domanda che i fan della band continuavano a porsi, sui social e non solo, dopo il tour della scorsa estate: gli AC/DC torneranno a esibirsi dal vivo? Ci sarà un seguito al Pwr Up Tour? La risposta è affermativa, per la gioia di seguaci vecchi e nuovi. Sì, perché il gruppo australiano sulle scena dal 1973, che da poco ha spento le 50 candeline, conquista sempre nuovi seguaci. Il loro hard rock con venature blues riscuote sempre consensi e l’ultimo album “Power Up“, datato 2020, è stato accolto bene da fedelissimi e critica. Ma è nella dimensione “dal vivo“ che gli AC/DC danno il meglio. Da sempre. Non è un caso che uno dei dischi live più importanti della storia del rock sia proprio il loro “If You Want Blood You’ve Got“, registrato all’inizio del 1978 al Glasgow Apollo in Scozia. In una location leggendaria come San Siro, la musica del gruppo australiano potrebbe essere esaltata.

Un particolare tecnico può dare l’idea del maxi-evento in programma il 20 luglio. La band australiana chiuderà il calendario dei concerti estivi al Meazza e potrà montare un palco ad hoc per l’occasione. Un mega-allestimento a misura di AC/DC. Mentre per gli altri show che partiranno da giugno il palco sarà sempre lo stesso, adattato per i vari artisti in scena.

A proposito del calendario dei concerti a San Siro, ecco quelli già annunciati ufficialmente e per i quali, spesso e volentieri, i biglietti sono esauriti: Elodie (8 giugno), Pinguini Tattici Nucleari (10 e 11 giugno), Cesare Cremonini (15 e 16 giugno), Elisa (18 giugno), Gazzelle (22 giugno), Marracash (25 giugno), Gabry Ponte (28 giugno), Bruce Springsteen (30 giugno e 3 luglio), Ultimo (5 e 7 luglio), Marco Mengoni (13 e 14 luglio). E AC/DC il 20 luglio. Highway to San Siro.