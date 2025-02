Zone a rischio: “messe a punto” le telecamere

Aggiornata e riorganizzata la rete di videosorveglianza. E presto in arrivo nuove telecamere in particolare nelle frazioni. L’amministrazione comunale di Bollate investe ancora sulla sicurezza. Nelle scorse settimane è stato fatto un importante intervento di manutenzione delle telecamere situate in alcune delle zone sensibili del territorio considerate a rischio. Ora grazie ai sistemi intelligenti di cui le apparecchiature sono dotate le forze dell’ordine potranno analizzare in modo più preciso quello che succede, e in caso di reati avranno a disposizione immagini molto dettagliate. Altrettanto importante è stata la la riorganizzazione del "quartier generale", ovvero della Centrale Operativa nella quale sono stati installati nuovi grandi monitor che consentono la visione agevole e precisa delle immagini, registrate nel rispetto della privacy e dei regolamenti. Il sistema di videosorveglianza oltre ad essere al servizio della polizia locale potrà essere di aiuto anche alle altre forse dell’ordine, in particolare della Tenenza dei carabinieri di Bollate, che potranno acquisire informazioni per individuare i responsabili di atti vandalici, di pirati della strada o altri reati.

Inoltre il sistema consente un monitoraggio del territorio anche per emergenze di protezione civile e quindi può essere d’aiuto alla Squadra di Emergenza Operativa. "Mi complimento con tutti gli agenti e i volontari che sono impegnati con efficienza ed efficacia per garantire la sicurezza dei cittadini bollatesi - commenta l’assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli -. Questa amministrazione comunale è presente a sostegno di ogni esigenza concreta, necessaria per la buona funzionalità e operatività di chi si occupa della sicurezza e del controllo del territorio".

Ro.Ramp.