Zona Wagner, primo traguardo: “Ammessi al crowdfunding civico”

Milano, 18 aprile 2025 – “Il progetto “Zona Wagner“ è stato approvato dal Comune per il crowdfunding civico 2024-2025 “Alleanze di quartiere“”. Lo annunciano i commercianti del mercato comunale coperto di Wagner, il più antico della città, nato nel 1929, che insieme ad altri esercenti del quartiere – una sessantina di operatori in totale – del Duc, Distretto urbano del commercio, Vercelli De Angeli, hanno unito le forze partecipando nei mesi scorsi al bando del Comune che punta a “favorire la nascita o lo sviluppo di alleanze tra operatori economici e sociali per valorizzare il tessuto economico locale, sostenere l’economia di prossimità e prendersi cura del contesto urbano”. Ora, tra i 7 progetti selezionati per la prima sessione di valutazione (su 14 proposte), figura anche “Zona Wagner“: “È stato approvato ed è ammissibile a finanziamento”, spiega Andrea Smidili, responsabile marketing del mercato. Che cosa significa? Che potrà accedere a una piattaforma di crowdfunding (produzionidalbasso.com) per realizzare la propria campagna di raccolta fondi. “Se raggiungeremo il traguardo di raccolta, che nel nostro caso è di 28mila euro, riceveremo dal Comune un contributo che raddoppierà la cifra. Le persone potranno aiutarci donando, da 10 euro a mille euro, entrando nella piattaforma dal 26 maggio. Ciascun donatore riceverà un omaggio, dai portachiavi con il proprio nome a cesti con i prodotti del mercato o dei nostri partner”. La concessione del finanziamento è condizionata al raggiungimento dell’obiettivo.

Il progetto prevede l’allargamento del “Centro commerciale diffuso“: significa portare il “Bobox“, “il nostro pos rivoluzionario”, continua Smidili, in sempre più negozi, comprese attività artigianali e botteghe storiche. “Tramite la “digital card“ che abbiamo lanciato nei mesi scorsi, i clienti possono ricevere punti in cashback ad ogni pagamento effettuato o voucher”. Previsto poi l’incentivo dell’e-commerce, “con consegna gratuita degli acquisti a casa per i residenti del quartiere iscritti all’associazione o per le categorie fragili”. In vista anche “eventi dopo l’estate, con personaggi dello spettacolo e scrittori”. Ma non solo: “I clienti potranno usufruire anche di “crediti welfare“ ai quali potranno accedere dal loro profilo digitale”. Altra idea è quella della raccolta di abiti usati: “La gente potrà portarli a “Zona Wagner“ e avere cashback. Poi, chi vorrà potrà prenderli lasciando una donazione”. E portando quindi altre risorse per le iniziative del centro commerciale diffuso.