Zona San Siro. Pressing sul Comune

Il Comune l’aveva accantonata. La Regione la rilancia. Parliamo della ricerca metodologica “Rigenerare la città”, in particolare il quartiere di San Siro, che Progetto CMR ha realizzato insieme a Gianni Verga, Antonio Belvedere e Fabio Bandirali. La ricerca, riprotocollata da Palazzo Lombardia, è sulla scrivania dei nuovi vertici dell’Aler (l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale): il presidente Matteo Mognaschi e il direttore generale Matteo Papagni.

Della ricerca si era già parlato nel 2021: aveva ricevuto consensi unanimi, ma poi non era successo nulla. Palazzo Lombardia, con il presidente Attilio Fontana e con l’assessore alla Casa Paolo Franco, hanno nuovamente ricevuto la ricerca e l’hanno riprotocollata. Il messaggio politico è rivolto in primis a Palazzo Marino. La Regione rinnova l’invito al Comune di prendere in considerazione la proposta, che consiste in un modello di sviluppo dei quartieri di edilizia popolare nelle città italiane basato sulla partnership pubblico-privato, che garantisce la possibilità di rinnovare l’edilizia popolare esistente a costo zero per l’amministrazione pubblica, mantenendo i residenti nello stesso quartiere.