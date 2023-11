Zona San Siro, i Metallica alla Maura. Concerti a quota 20, attenti ai limiti

La data che i fan italiani dei Metallica aspettavano dal 16 giugno 2022 – l’ultima data della band americana nel Belpaese, al Firenze Rocks all’Ippodromo del Visarno – è finalmente fissata: 29 maggio 2024, Ippodromo Snai La Maura. Il concerto dei “Four Horsemen’’ – i quattro cavalieri del thrash metal – è il primo nel Belpaese dopo la pubblicazione del loro ultimo album “72 Seasons’’ il 14 aprile 2023.

Quello di James Hetfield e compagni potrebbero essere lo show che aprirà la stagione musicale nelle tre arene dell’area di San Siro: stadio Giuseppe Meazza, Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo La Maura. Il primo, sì, perché gli altri eventi già programmati sono stati fissati a giugno e luglio, mentre i Metallica giocano d’anticipo e fissano il loro concerto a maggio, quando il tempo è ancora ballerino. Lo fecero già l’8 maggio 2019 all’Ippodromo Snai San Siro e i 47.427 fan accorsi seguirono lo show sotto la pioggia, che però rese l’esibizione del gruppo ancor più memorabile, secondo alcuni fedelissimi. Ma allarghiamo l’orizzonte e guardiamo a tutta la stagione dei concerti estivi nell’area di San Siro.

Per ora nelle tre location sopra indicate, ne sono stati fissati 20. Il numero totale e le date non sono un aspetto secondario. La Giunta comunale, infatti, ha approvato una delibera che pone il limite totale di 34 concerti in un anno nell’area di San Siro e indica anche limiti per ogni singola arena: massimo 19 spettacoli allo stadio Meazza, massimo 8 all’Ippodromo Snai San Siro e massimo 10 all’Ippodromo La Maura. Non solo. La Giunta ha anche l’obiettivo di evitare che nell’area di San Siro si svolgano due concerti lo stesso giorno e così la delibera fissa anche il limite di 78.500 spettatori totali tollerati nelle tre sedi nella stessa giornata. In altre parole, considerando le capienze di stadio e due ippodromi, stop a due show la stessa sera.

Non a caso nel calendario di show nell’area di San Siro per adesso non c’è neanche una sovrapposizione di date e strutture. Dopo i Metallica, sarà il turno delle due date, l’1 e 3 giugno, di Bruce Springsteen allo stadio Meazza, subito seguite dalle sette – 7-8-11-12-15-19-20 giugno – di Vasco Rossi. Il 15 giugno sarà la volta dei Green Day all’ippodromo Snai La Maura nell’ambito degli I-Days, il 22 giugno i Negramaro si esibiranno allo stadio, il 29 Tedua sarà all’Ippodromo Snai San Siro (I-Days), l’1 e 2 luglio Max Pezzali sarà di turno al Meazza, così come Zucchero il 4 luglio. Il 9 luglio Sum 41 e Avril Lavigne si esibiranno all’Ippodromo Snai San Siro (I-Days), mentre il 13 e 14 luglio sono previsti gli attesi concerti di Taylor Swift nella Scala del calcio e del rock. Il 17 luglio Calcutta sarà all’Ippodromo Snai San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival. E sono 20. Ma il limite è 34. C’è ancora tempo per chiudere il calendario degli show nelle tre arene di San Siro.