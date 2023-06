Zona a traffico limitato in via Conciliazione Debutto col botto

Buona la prima della Ztl della movida, che ha visto la chiusura alle auto della centralissima via Conciliazione. Traffico limitato in centro città che proseguirà tutti i venerdì e sabato fino al 31 luglio e poi dall’1 al 30 settembre. Sabato sera in piazza della Vittoria era in calendario l’appuntamento con lo street food, una kermesse che ha portato in centro tantissimi cittadini. A sancire il successo, senza dubbio, anche l’attivazione della zona a traffico limitato che ha evitato problemi alla viabilità e soprattutto contribuito a rendere più sicuro il centro cittadino. L’iniziativa nata dalla mobilitazione di “Vivere Melegnano”, che ha raccolto oltre 1.500 firme, è stata accolta positivamente da gran parte della popolazione, La zona a traffico limitato, approvata in via sperimentale dalla giunta comunale, sarà in vigore anche dal 4 al 26 settembre il venerdì e il sabato dalle 20.30 all’1 e interessa via Conciliazione, l’ultimo tratto di via Castellini (tra il civico 63 e via Conciliazione) e via Zuavi fino all’incrocio con via 8 Giugno. Possono circolare nella Ztl residenti, possessori di box e i veicoli di pubblico servizi. Mas.Sag.