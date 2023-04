Zibido San Giacomo, scontro fra auto: tre feriti. Grave un 25enne

Zibido San Giacomo (Milano), 24 aprile 2023 – Incidente fra tre auto ieri sera, intorno alle 19.30, sulla strada provinciale 139 a Zibido San Giacomo. Nello schianto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 25 anni, soccorso sul posto da personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Nell’impatto il giovane ha riportato traumi alle gambe, al bacino e all'addome, ma al momento dell'arrivo dei soccorritori era comunque cosciente. Oltre a personale dell’Area unica per l’emergenza urgenza (Areu), sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dall’abitacolo dell’auto ridotto a un ammasso di lamiere. Feriti in modo meno grave una donna di 55 anni, che accusava dolore alla testa, e un ragazzo di 21 anni. Mentre un’altra persona che era a bordo di una delle tre vetture al momento dello schianto ha rifiutato il trasporto in ospedale e le cure mediche.

A scontrarsi sarebbero stati tre veicoli, ma non è ancora chiara l’esatta dinamica e le responsabilità dei conducenti. Per accertare i rilievi e ricostruire l’accaduto sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.