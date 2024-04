Zhang telefona e ringrazia Moratti

"Ho chiamato Moratti per ringraziarlo, forse senza di lui, noi tifosi cinesi non avremmo mai sentito parlare dell’Inter". Così inizia il post di Zhang (nella foto) dedicato all’ex presidente nerazzurro. "Da piccolo avevo sentito parlare dell’Inter, della Juventus e del Milan; se non fosse stato per lui e per suo padre, forse noi fan cinesi non avremmo avuto questo legame. Oggi sono io a mettere la seconda stella, ma senza i trofei che ha vinto lui prima, non avrei raggiunto quello che ho raggiunto oggi. Obiettivi per la prossima stagione? Ogni stagione l’obiettivo è puntare al massimo, ogni trofeo ha il suo significato. Stabiliremo gli obiettivi a seconda delle circostanze specifiche.

Tournée in Cina? Al momento, la direzione del lavoro è questa, e siamo già organizzati con alcuni altri grandi club". M.T.