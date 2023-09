"Zaino sospeso a Milano contro il carovita: prima delle lezioni e per tutto l'anno"

“Zaino sospeso” contro il caro- scuola: a lanciare l’iniziativa è il Lions Club Italia. Decine di punti di raccolta - librerie, cartolerie, supermercati - in cui è possibile donare materiale scolastico per supportare le famiglie in difficoltà. "L’aumento del costo della vita, per l’impennata dei prezzi di beni e servizi, sta mettendo a dura prova le famiglie italiane - ricordano gli organizzatori –. Secondo un recente studio di Nomisma oltre il 46% di loro ritiene il proprio reddito appena sufficiente e totalmente inadeguato per affrontare le spese cosiddette “irrinunciabili”. Difficoltà che con l’autunno fanno i conti con le spese scolastiche che, secondo Federconsumatori, tra libri, trasporti, cancelleria, hanno registrato un aumento di oltre il 10% rispetto all’anno scorso". Così il Lions Italia (Multidistretto 108 Italy) ha lanciato quest’anno l’iniziativa per supportare i nuclei in difficoltà.

Contenitori e locandine sono all’ingresso degli esercizi commerciali che aderiscono con la scritta “Zaino Sospeso” e il logo dei Lions. Periodicamente i soci ritireranno gli articoli donati che poi verranno consegnati alle famiglie tramite associazioni o parrocchie. L’iniziativa è stata lanciata prima dell’avvio delle lezioni, ma durerà per l’intero anno. "Il diritto allo studio è sancito dalla nostra Costituzione – sottolinea Claudio Sabattini, presidente del Consiglio dei Governatori – quindi è nostro dovere mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per garantire che tutti gli studenti vadano a scuola potendo avere a disposizione un materiale adeguato. Questo li aiuterà ad affrontare il percorso scolastico con più serenità e solleverà le famiglie meno abbienti, strozzate in questi mesi da un caro vita che non conosce tregua".