Zaino in spalla riparte il Pedibus con 72 bambini

A Trezzo torna il Pedibus, 72 bambini iscritti su 3 linee - azzurra, rossa e blu - per andare a scuola a piedi. Molti gli obiettivi di un progetto sul quale l’amministrazione punta: "È una lezione di sostenibilità che rappresenta anche un ottimo modo per socializzare lungo il percorso", spiegano dal Municipio. Il sostegno alle famiglie arriva anche con il pre-scuola, che quest’anno ha avuto un aumento del numero di richieste. Grazie a questi due servizi la copertura assicurata ai genitori per la conciliazione vita-lavoro inizia alle 7.30 e arriva fino alle 18. "Ringrazio tutti i volontari e le associazioni Croce Azzurra e Auser che hanno dato la loro disponibilità per l’attivazione del Pedibus - dice il vicesindaco Tea Geromini -. Offriamo opportunità importanti ai nostri ragazzi, rispondendo alle esigenze di mamme e papà". Bar.Cal.