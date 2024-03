Workshop sul tema dell’abitare: "Intercettare con anticipo i disagi"

Un workshop sul tema dell’abitare. Dalle 8.45 all’auditorium Pertini in piazza si parlerà di mercato immobiliare, affitti e misure di sostegno per fronteggiare la vulnerabilità abitativa sul territorio di ambito che comprende i Comuni di Cinisello, Bresso, Cormano e Cusano. "I Comuni hanno rafforzato i propri strumenti di conoscenza, facendosi sempre più promotori di iniziative che affrontino il disagio e l’emergenza abitativa in modo innovativo, attraverso il coinvolgimento dei diversi attori che determinano le condizioni di mercato - spiega l’assessore alle Politiche abitative Riccardo Visentin -. L’obiettivo primario è intercettare i disagi prima che diventino emergenziali e cronici". Particolare attenzione sarà rivolta alle nuove fragilità abitative e alle politiche di sostegno necessarie per fronteggiare la carenza di alloggi, l’incremento dei canoni di affitto e la crescente difficoltà di accesso ai mutui. La.La.