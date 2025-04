Turisti a Milano, un'altra battuta d'arresto: a marzo i visitatori sono ancora in (lieve) calo. L'effetto Ramadan

Milano – Un'altra piccola battuta d'arresto. Niente di preoccupante, ma dopo il calo registrato a febbraio (-0,70%, pur con un giorno in meno sul calendario rispetto al febbraio del 2024), i turisti a Milano città a marzo sono calati dello 0,5% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. In termini assoluti, nel marzo 2024 erano sbarcati nel capoluogo lombardo 718.670 visitatori, mentre lo scorso marzo ne sono arrivati ​​714.893. Il saldo è negativo: 3.777 turisti in meno. Percentualmente, appunto, una riduzione dello 0,5. Parliamo di dati mensili sugli arrivi registrati dalle strutture ricettive sui portali della Questura di Milano e della Questura di Monza e Brianza, dati poi elaborati in una relazione del Comune.

Nulla di drammatico, dicevamo, il leggero calo in città, anche perché immediatamente fuori dai confini meneghini i dati restano positivi: nella Città metropolitana si è passati dai 912.122 turisti nel marzo 2024 ai 913.367 del mese scorso (+0,1%) e nell'area urbana da 966.540 a 969.811 (+0,3%). Ma resta il fatto che il peso dei dati cittadini su quelli complessivi di tutta la Grande Milano è rilevante: il 74% degli arrivi complessivi dell'area urbana punta dritto alle strutture di accoglienza all'interno dei confini cittadini.

Distinguo a parte, il trend meneghino degli ultimi due mesi, in ogni caso, è di segno inverso rispetto alla crescita continua e costante registrata per due anni, almeno fino allo scorso gennaio (+6,2% di visitatori a Milano città). Milano ha perso la spinta propulsiva oppure ci sono altre motivazioni contingenti sul calo di marzo? Alcuni ristoratori del centro storico suggeriscono una tesi da prendere in considerazione: l'effetto Ramadan. Quest'anno il mese sacro per i musulmani è iniziato la sera di venerdì 28 febbraio e si è concluso sabato 29 marzo. Dunque ha riguardato quasi tutto il mese di marzo. L'anno scorso, invece, il Ramadan era durato da domenica 10 marzo a martedì 9 aprile.

Ma perché il mese sacro per la religione islamica dovrebbe avere un impatto sul turismo milanese? Semplice: perché i musulmani, durante il Ramadan, difficilmente viaggiano. Alcuni commercianti milanesi, infatti, testimoniano che a marzo la loro tradizionale clientela proveniente dai paesi arabi era completamente assente o quasi. Il fattore Ramadan, dunque, potrebbe aver avuto un effetto concreto sulla riduzione dello 0,5% dei visitatori nel capoluogo lombardo, come spiegato all'inizio.

Il ritorno alla crescita del turismo “anno su anno” potrebbe concretizzarsi ad aprile, che ormai è alle battute finali. Sì, perché senza Ramadan e, soprattutto, con l'effetto Salone del Mobile e Fuorisalone , che si sono svolti dall'8 al 13 aprile e hanno registrato un grande successo di pubblico, il numero di visitatori all'ombra della Madonnina potrebbe crescere rispetto all'aprile del 2024. Il condizionale, per ora, è d'obbligo: per i dati ufficiali bisognerà aspettare circa un mese.