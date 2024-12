Vent’anni di desideri realizzati: Make-A-Wish Italia festeggia con una serata magica al Teatro Manzoni di Milano

Milano – Vent’anni di attività e tremila desideri realizzati. Un doppio traguardo da festeggiare, per Make-A-wish Italia Onlus, l’associazione che dal 2004 si dedica a realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Per spegnere le venti candeline è stato organizzato un evento speciale, la Wish Night, in programma lunedì 16 dicembre alle 21 al Teatro Manzoni di Milano.

L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, sarà un'esperienza unica, arricchita da uno spettacolo di illusionismo prodotto da Officine dell’Incanto, scritto, diretto e presentato dal campione del mondo di mentalismo Andrea Rizzolini. Durante la serata, interverranno i bambini che hanno visto il proprio desiderio realizzarsi, raccontando l’impatto che questa esperienza ha avuto nelle loro vite. La serata sarà una vera e propria thank you night con momenti di celebrazione, riflessione e ringraziamento, dedicata a partner, sostenitori, volontari e alle "wish families" che hanno accompagnato Make-A-Wish Italia Onlus in questo straordinario viaggio. Al fianco di Rizzolini ci saranno il campione del mondo di manipolazione Francesco Della Bona, i campioni europei di magia Alberto Giorgi e Laura e il pluripremiato artista della memoria Vanni De Luca. I quattro artisti porteranno in scena una riflessione sull’importanza della speranza, intesa come capacità di andare oltre il modo in cui le cose appaiono e vedere il mondo non soltanto per come è, ma per come potrebbe essere.

Make-A-Wish® Italia Onlus è l’associazione che dal 2004 si dedica a realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Attraverso la realizzazione di un desiderio, l’associazione offre loro forza, speranza e momenti di serenità durante il difficile percorso della malattia, supportando la loro resilienza e il benessere psicologico. Con una rete di oltre 230 volontari attivi su tutto il territorio nazionale, Make-A-Wish Italia ha già realizzato oltre 3.000 desideri e continua la sua missione con il sostegno di ospedali pediatrici, volontari e partner.

In Italia, Make-A-Wish Italia Onlus è stata fondata nel 2004 da Sune e Fabio Frontani in memoria della figlia Carlotta, venuta a mancare a causa di una grave malattia. “Quando era in ospedale, Carlotta, nei momenti in cui non stava male, desiderava fare dei regalini per portare un po' di gioia ai bambini del suo reparto. Abbiamo deciso di prendere esempio da lei e di portare la splendida missione di Make-A-Wish anche qui in Italia. In questi ultimi 20 anni, Carlotta ha continuato ad illuminare il nostro cammino. Grazie ai nostri volontari e a tanti sostenitori, Make-A-Wish Italia è diventata una luce di speranza per quasi 3000 bambini malati e le loro famiglie, regalando momenti di profonda gioia e forza per affrontare le cure”. Make-A-Wish Italia Onlus è affiliata a Make-A-Wish, nata negli Stati Uniti nel 1980 dal desiderio di Chris, bambino di 7 anni, di essere un poliziotto. Make-A-Wish International è oggi una delle organizzazioni non profit più conosciute al mondo, presente in 50 Paesi e sostenuta da oltre 27.000 volontari, che hanno reso possibile la realizzazione di oltre 585.000 desideri di bambini che lottano contro malattie gravi. Lo scorso anno Make-A-Wish ha esaudito quasi 35.000 desideri in tutto il mondo.