Welcome family. Sportelli gratuiti di consulenza

Cinque centri diffusi sul territorio ad accesso libero e gratuito, quattro nella città di Rho e uno a Lainate. Cinque luoghi dove genitori, nonni, assistenti familiari (badanti), adolescenti, anziani vengono accolti per essere ascoltati, orientati e accompagnati ai servizi a seconda del loro bisogno. Parte nel Rhodense il progetto “Welcome family – Centro per la famiglia“ promosso e finanziato da Regione Lombardia, co-progettato dalla fondazione Centro di consulenza per la famiglia di Rho, Sercop (azienda speciale per i servizi alla persona dei Comuni del Rhodense) Stripes cooperativa sociale, Cooperho – Consorzio di cooperative sociali e #Oltreiperimetri. "Grazie alla formula diffusa è in grado di offrire oltre 20 ore di sportello di consulenza a disposizione dei cittadini, in orari facilmente accessibili anche a chi lavora – dichiara Giovanni Romano, direttore della fondazione Centro di consulenza per la famiglia –. Tutti i centri possono accogliere le persone al loro primo accesso e indirizzarle in maniera mirata a uno degli altri centri, o a un servizio specifico, in base alle necessità che emergono".

I 5 centri offrono consulenza e supporto educativo per le famiglie, incontri tematici per genitori, orientamento al sistema dei servizi sociali, supporto formativo a chi svolge lavoro di cura, spazi di incontro per assistenti familiari (badanti), laboratori di comunità e occasioni per diventarne protagonisti. I 5 centri di Rho sono: fondazione Centro di consulenza per la famiglia, via Madonna 67; Il Posto delle parole, via San Domenico Savio 6; Sercop, via Cornaggia 33; #Op Cafè, via Meda 20. La sede di Lainate si trova nel Job Caffè, via Lamarmora 7. Tutte le informazioni e gli orari si possono trovare sul sito www.centroconsulenzafamigliarho.it. Ro.Ramp.