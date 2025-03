Web e social, istruzione per l’uso. Lo psicologo: ci vuole attenzione

Genitori, educatori e adulti sono stati invitati martedì sera al Teatro Cassanese per un incontro sul tema "Internet e social: Istruzione per l’uso" nel rapporto genitori, figli e scuola. "L’utilizzo di internet - così il parroco don Vittore Bariselli artefice dell’incontro - è un argomento che riguarda tutti noi, uno strumento che non deve essere demonizzato ma gestito con consapevolezza e responsabilità".

In cattedra sul palco del TeCa il dottor Alberto Valsecchi, psicologo e psicoterapeuta a orientamento cognitivo-comportamentale, che ha evidenziato con assoluta chiarezza le potenzialità ma anche i pericoli delle connessioni sul web mettendo al centro problemi di dipendenza legata alle patologie in aumento e la poca conoscenza informatica: "Internet è un mezzo di comunicazione positivo se usato in maniera controllata. Si trasforma in strumento negativo se lo smartphone, in mano a bambini e ragazzi, ma anche adulti, viene utilizzato con tempo illimitato di collegamento e navigazione libera sul web, con conseguenze anche di una certa gravità di dipendenze patologiche oltre che a problemi nella vita sociale".

Non mancano i consigli. "È importante leggere le politiche sulla privacy dei servizi che si utilizzano". L’incontro è stato organizzato dalla parrocchia con il patrocinio del Comune: "Come Amministrazione - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Antonio Capece - patrocinare il convegno ha significato riconoscere la rilevanza e la portata generale. I temi trattati riguardano la quotidianità di tutti e hanno reso l’appuntamento un prezioso momento di riflessione e confronto per famiglie, educatori e docenti".

Stefano Dati