We Are Social, molestie e commenti sessisti nella pubblicità: “Una chat di 80 uomini coi voti ai sederi delle colleghe”

Milano – Commenti sessisti, apprezzamenti pesanti e vere e proprie molestie. È bufera sul mondo della pubblicità e su una delle più importanti agenzie di comunicazione italiane, We Are Social, un colosso da oltre 1.000 dipendenti e uffici in tutto il mondo, finita al centro della polemiche dopo le aperte denunce arrivate in questo giorni attraverso i social.

L’intervista

Di molestie nel mondo della pubblicità si parla da tempo ma lo “shit storm” sulla società milanese è iniziato con un’intervista pubblicata sulla pagina Facebook da Monica Rossi (pseudonimo) a uno dei decani dei creativi meneghini Massimo Guastini, ex presidente pubblicitario Art Directors Club e artefice di molte campagne di successo, tra cui quelle di eBay, Jaguar, PayPal, EasyJet, Siemens.

La chat dello scandalo

Il racconto di Guastini si concentra su una famosa agenzia, che lui non cita per nome ma che poi si scopre essere appunto We Are Social, e su una squallida chat interna che risale a pochi anni fa: “Potrei parlarti di una famosa chat – spiega Guastini – in cui diversi uomini catalogavano e davano i voti chi al culo, chi alle tette, chi alle gambe di queste giovani stagiste che potevano essere le loro figlie. Agenzia di pubblicità molto famosa, molto potente, molto importante. Una sera a cena con due colleghi che sono divenuti anche amici, le due ragazze scoprono di una chat tra maschi e chiedono di cosa parlino. Uno dei due ragazzi mostra loro la chat. Comprende almeno 80 uomini. Quasi tutti quelli che lavorano nell’agenzia, dagli stagisti ai capi reparti. Manca solo il grande capo. Restano agghiacciate. Decine e decine di messaggi ogni giorno. Un solo argomento: quanto sono scopabili, fighe, ribaltabili o cesse le colleghe. Una chat che si svolge in ambiente di lavoro, durante l’orario di ufficio, con una sfilza infinita di messaggi espliciti, degradanti e umilianti. Si va da un capo Team che parlando di una sua sottoposta (con il suo nome e cognome) scrive: “glielo infilerei così tanto nel c... da farle uscire le p... dalla gola” a un nuovo arrivato nel Team, nemmeno da due settimane, che parla così di una collega: “è talmente cessa e grassa che le infilerei un sacchetto in testa e me la sc... comunque, di prepotenza.” Il tutto in una chat, vale la pena ricordarlo, lavorativa in cui i membri più attivi sono i capi dei vari Team di lavoro. Arrivano a scoprire anche l’esistenza di foglio Excel che non contiene numeri e voti ma i nomi delle proprietarie dei più bei culi femminili in azienda”.

La denuncia social

Alla parole di Guastini, che hanno ricevuto centinaia di commenti sui social, si sono poi aggiuntne altre denunce, ta e quali anche quelle di Tania, una copywriter milanese, che sulla sua pagina Instagram (taniume) denuncia apertamente di aver subito Cosa stiamo aspettando? La prossima mano al collo? La prossima chat in cui valutare chi è la più scopabile dell'agenzia? La prossima mano sul culo o tra le gambe? La prossima molestia che "è solo una battuta"? Non si tratta di uscirne puliti, ma migliori.