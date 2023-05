"Vorrei continuare ciò che ho iniziato"

1) La spinta arriva dall’amore per il paese, dal lavoro fatto in minoranza e dalla voglia di continuare il progetto iniziato. C’è molto da portare avanti. L’essere una docente, mamma e rappresentante di classe da anni mi permette di conoscere le necessità dei genitori, i servizi che servono alle famiglie. Se eletta sarei un sindaco sempre presente ma non lascerei il mio lavoro. Vi sono sindaci che dimostrano che si possano fare entrambe le cose molto bene. Sono inoltre cresciuta con l’amore dello sport e ho gestito per anni il centro sportivo del paese: conosco dunque molto bene le problematiche che si trovano a dover affrontare quotidianamente sia le associazioni che il gestore.

2) Attrattiva, luminosa, accessibile ovvero inclusiva.

3) Finalmente a bilancio ci sono oneri di urbanizzazione, questo vuol dire nuove costruzioni, nuove famiglie e che i giovani potranno rimanere nel paese che amano. Bellinzago ha bisogno di invertire la rotta in tema nascite, nel 2022 sono nati solo 18 bambini. Sicuramente alle nuove costruzioni dovranno abbinarsi servizi che incentivino a trasferirsi o rimanere: i nidi gratis e un ambulatorio medico sono priorità.

4) Indispensabile un ambulatorio per il medico, dato che ormai pochi cittadini hanno il privilegio di averlo in paese, e necessario avere un pediatra. Bisogna poi procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche.

5) Ci sono tante priorità, la prima cosa che farei è "spulciare" tutte le voci del bilancio. Un nostro punto programmatico è l’"attenzione al bilancio spendendo meglio e gestendo con trasparenza".

6) Questa unione non soddisfa, Bellinzago ormai ha quasi un bilancio senza voci perchè è tutto in quello dell’Unione. Ed è un’unione politica, Bellinzago avrebbe dovuto farne una magari con Gessate o Inzago, con cui condividiamo strade o nel secondo caso l’istituto comprensivo. In ogni caso, data l’imminente uscita di Truccazzano, l’Unione vacilla. Per rimanervi Bellinzago dovrà avere più voce in capitolo. Se così non fosse saremmo pronti ad uscirne. Ma non vi sono in merito diktat di partito.