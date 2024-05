Milano, volpe con la testa incastrata nel brick del latte salvata da un dipendente comunale

Pieve Emanuele - Una volpe vaga per i campi disperata con la testolina incastra in una busta di latte. Interviene un dipendente del comune di Pieve Emanuele, in transito lungo la strada intercomunale pievese e riesce a liberarla. Lui si chiama Walter Vignati dipendente del comune e lavora all'Ufficio Ecologia. Era in auto e quando ha visto la volpe, un giovane esemplare, disperato girare alla cieca, disperatamente senza meta per i campi non ha esitato a fermare l'auto. Sceso ha raggiunto la volpe che, nonostante fosse spaventatissimo, si è fatta avvicinare e togliere la scatola del latte dalla testa.

La volpe con la testa incastrata nella busta di latte

Poi ha guardato il suo salvatore ed è tornata a correre in mezzo ai campi. Il giovane esemplare aveva fame, in questo periodo le volpi si riproducono e quindi è probabile che stesse cercando cibo anche per i suoi cuccioli. Per per la ricca fauna selvatica presente nel grande polmone verde che nasce dall'Oasi di Tolcinasco e arriva a quella di Lacchiarella e ai prati di Milano 3, imbattersi nei rifiuti abbandonati diventa un pericolo. Anche in quelli lasciati nei cestini che poi cadono a terra per l'opera dei corvi, anche loro in cerca di cibo che li svuotano lasciando l'immondizia in giro. "La volpe è stata vittima di una conseguenza dell'abbandono dei rifiuti. Per fortuna, questa volta, grazie all'intervento del nostro ufficio ecologia, una piccola splendida Volpe è stata salvata". È stato il commento del sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo