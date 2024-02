"Volontari importanti per tutto il territorio"

"Il volontariato è una risorsa importante per la nostra azienda e per il nostro territorio: i volontari ascoltano e aiutano i pazienti e i loro familiari e sono un punto di riferimento importante per i cittadini, che spesso sono portatori di bisogni che vanno oltre l’erogazione di una prestazione sanitaria". È il commento di Marco Bosio, direttore generale dell’Asst Rhodense che, nei giorni scorsi, insieme alla nuova direzione strategica dell’azienda ospedaliera, ha incontrato le associazioni di volontariato che quotidianamente, con centinaia di volontari, in modo differenti, collaborano con l’Asst Rhodense. L’incontro è stata l’occasione per presentare le attività e gli obiettivi di mandato della direzione nel prossimo triennio, in modo da condividere percorsi di progettazione, "è stata l’occasione per una conoscenza reciproca, per condividere le progettualità in corso e per ringraziare tutti i volontari che ogni giorno offrono un prezioso e concreto contributo di solidarietà nei confronti dei malati e delle loro famiglie".

Ro.Ramp.