Volontari della Protezione Civile a Bresso: al lavoro sul Ponte del Seveso

Da qualche giorno i cittadini possono di nuovo passare in tutta tranquillità sulla passerella ciclopedonale a scavalco del fiume Seveso a Bresso, a lato del ponte stradale di via Borromeo, a pochi metri dal confine comunale con Cormano. I volontari della protezione civile di Bresso infatti hanno liberato il ponticello che era rimasto ostruito e interrotto dalle piante abbattute dai violenti temporali e dalle forti raffiche di vento di fine luglio. Le casacche gialle cittadine hanno rimosso i rami, i tronchi e le chiome degli alberi che erano stati scaraventati su questi spazi pedonali, utilizzati dai pedoni e dai ciclisti per raggiungere la pista ciclabile lungo la sponda destra del Seveso e il vicino centro sportivo comunale di Bresso. La protezione civile bressese ha così messo in sicurezza e ripristinato il passaggio in quest’angolo della città.

Giuseppe Nava