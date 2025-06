Multe non pagate. Ancora scontro con Sicily by Car

Continua il contenzioso in Tribunale tra il Comune e Sicily by car, una delle società italiane più note nel servizio di noleggio delle auto. La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha deciso di opporsi contro l’atto con cui Sicily by Car si rifiuta di pagare multe comminate a Milano alle sue macchine per un importo di 147.687 euro.

Tutto è iniziato il 24 ottobre 2024, quando la società di noleggio ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione del Comune, che, come anticipato sopra, chiedeva il pagamento di 143 ordinanze collegate a sanzioni al Codice della Strada pari all’importo di 147 mila euro. L’esecutivo di Palazzo Marino ritiene l’opposizione di Sicily by Car completamente infondata e si sta difendendo in giudizio: vuole incassare i soldi delle multe fino all’ultimo euro.

M.Min.