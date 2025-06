Campus Unicredit allo Scalo Farini. Il progetto a Herzog & de Meuron: "Una sede sostenibile ed ecologica"

La nuova sede di UniCredit sorgerà allo Scalo Farini e a progettarla sarà uno degli studi di architettura più noti al mondo: Herzog & de Meuron. Nell’ex scalo ferroviario, oltre al quartiere generale della banca, sorgeranno spazi verdi, uffici, residenze, social housing e nuovi servizi per l’intera città. Nel dicembre 2023 UniCredit, supportata da Prelios e Hines, si era aggiudicata la gara indetta da FS Sistemi Urbani per la cessione di due aree ferroviarie milanesi dismesse, Scalo Farini e Scalo San Cristoforo, per una superficie totale di circa 620 mila metri quadrati.

Unicredit, attraverso il campus, intende promuovere lo sviluppo futuro delle comunità locali e garantire alle persone di UniCredit un nuovo ambiente di lavoro sostenibile e moderno. Per questo motivo si è affidata a Herzog & de Meuron, lo studio fondato a Basilea nel 1978 che vanta una consolidata esperienza, con opere iconiche come lo Stadio Nazionale di Pechino, la Tate Modern di Londra e l’Elbphilharmonie di Amburgo. Per la nuova sede, lo studio propone una visione progettuale integrata che unisce precisione e rigore architettonico, con sperimentazione innovativa e rispetto per il contesto di Scalo Farini.

Lo sviluppo della sede avverrà contemporaneamente alla riqualificazione urbana di Scalo Farini, in linea con le tendenze internazionali di trasformazione urbana e ispirandosi ai più moderni principi di sostenibilità ambientale. UniCredit ha avviato l’iter amministrativo per l’approvazione del progetto per la nuova sede.

Andrea Orcel, amministratore delegato del Gruppo UniCredit, afferma: "Siamo orgogliosi di collaborare con Herzog & de Meuron per la nuova sede di UniCredit. Come banca guidata dall’obiettivo fondamentale di supportare il progresso delle comunità, siamo lieti di avere l’opportunità di contribuire alla riqualificazione di Scalo Farini a Milano.

La palla, a questo punto, passa ai progettisti. Jacques Herzog, fondatore di Herzog & de Meuron, spiega che "la sede centrale di UniCredit ci offre l’opportunità di proseguire il nostro lavoro a Milano, una città in cui siamo riusciti a creare una presenza architettonica significativa. È naturalmente particolarmente stimolante per noi lavorare per uno dei più grandi istituti bancari globali in Europa. L’edificio rappresenterà un’esplorazione della sostenibilità sia ecologica che sociale: non una torre per uffici chiusa ed ermetica ma una forma organica che permette agli interni e agli spazi di lavoro di essere circondati da giardini e alberi, creando condizioni di lavoro di alta qualità in tutto l’edificio".