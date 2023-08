Ritardi, problemi al motore e atterraggio fuori programma: volo Milano-Catania si trasforma in odissea per i passeggeri

Il viaggio da Milano a Catania si è trasformato in un’odissea per i passeggeri, in molti casi diretti verso le località turistiche della Sicilia per trascorrere le vacanze. Prima la partenza da Linate con un paio d’ore di ritardo, poi l’atterraggio notturno fuori programma allo scalo di Roma Fiumicino a causa di un problema al motore dell’aereo. Infine la ripartenza verso Catania, dove sono atterrati questa mattina dopo aver trascorso la notte in aeroporto.

Il volo, operato dalla compagnia aerea ungherese Wizz Air, è partito da Linate la scorsa notte, alle 00.48, in ritardo rispetto all’orario previsto. Dopo aver percorso circa la metà del tragitto l’atterraggio a Roma, per “problemi tecnici” al velivolo. “Dopo un check di un’ora con i passeggeri a bordo hanno detto che si poteva ripartire - racconta uno dei passeggeri - molti passeggeri si sono rifiutati e sono stati fatti sbarcare, dopo aver firmato una manleva. Gli altri hanno aspettato un’altra ora a bordo ma l’aereo non è ripartito perché non si trovava un equipaggio disponibile”.

Quindi sono stati fatti tutti sbarcare, e accompagnati nell'area partenze dello scalo romano. “Abbiamo dovuto attendere in aeroporto a Roma senza alcun tipo di assistenza fino alle 7 - prosegue il passeggero - quando finalmente l’aereo è ripartito e siamo atterrati a Catania. Durante l’attesa a Fiumicino non ci hanno neanche fornito una bottiglietta d’acqua”.