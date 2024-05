Volley, basket, yoga. Nei parchi del centro discipline in vetrina

Sarà una due giorni a prova di sport e di divertimento per gli atleti, le famiglie, i ragazzi e i bambini che si recheranno nell’area verde comunale del centro storico bressese: nel weekend, sabato e domenica, il "Parco Renzo Rivolta" di via Vittorio Veneto, il "Parco Iso" di via Madonnina e il parco pubblico di via Milano ospiteranno la "Festa dello Sport", organizzata dal Comune di Bresso in collaborazione con le associazioni e con i gruppi sportivi locali. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta delle discipline in programma, scaricabile da www.bresso.net. Infatti, dalle 10 alle 20, sia il sabato sia la domenica, sono previsti tornei di basket e di volley, prove di calisthenics e di scherma, esibizioni di danza, di ginnastica artistica e di judo nei vari settori attrezzati. In particolar modo saranno, utilizzati sia il playground recintato e l’area fitness, le strutture fisse realizzate e inaugurate nell’autunno del 2022 nella zona del parco tra via Milano e via Madonnina. Quindi, con l’iniziativa prevista, queste aree verdi confermano la loro vocazione allo sport e al benessere; i residenti possono anche usare l’anello pedonale, illuminato e lungo un chilometro, che collega proprio i tre parchi. G.N.