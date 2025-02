“Vogliamo studiare!“. Si ricorda Palmegiani

“Vogliamo Studiare!”: è il titolo del convegno organizzato dall’Unione Giovani Ebrei d’Italia (Ugei), da Studenti per Israele, Studenti per le Libertà, Siamo Futuro Milano e Studenti Liberali. L’appuntamento è martedì alle 16 alla Statale di Milano. "In un contesto accademico sempre più segnato da tensioni e intolleranza, questo incontro rappresenta un’occasione per ribadire l’importanza della libertà di espressione e del confronto civile nelle università italiane", spiegano i promotori, che ricorderanno anche Luca Palmegiani, morto il 12 gennaio a 25 anni.