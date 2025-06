Vizzolo, i passi avanti della sanità. Medici e Intelligenza Artificiale “fianco a fianco” nelle diagnosi

L’Asst Melegnano e Martesana accelera sulla strada dell’innovazione digitale, integrando strumenti di Intelligenza Artificiale nei propri reparti diagnostici. Tecnologie all’avanguardia che affiancano i medici, migliorando l’accuratezza delle diagnosi e la tempestività delle cure, senza mai sostituire il giudizio clinico umano.

I nuovi strumenti di IA attualmente in uso rappresentano un ausilio prezioso per i medici radiologi e per tutti gli specialisti dell’Azienda, senza mai sostituirne il loro ruolo fondamentale, ma anzi rafforzandone le capacità decisionali nei momenti più critici e complessi. L’ultima innovazione introdotta è uno specifico software per il riconoscimento automatico delle fratture e delle lesioni ossee su radiografie, in grado di supportare il medico nella rilevazione di anomalie traumatiche anche minime. Questo contribuisce alla riduzione degli errori e all’accelerazione dei tempi di risposta, in particolare nei Pronto Soccorso.

Questa importante novità, che interessa tutti i presidi ospedalieri dell’Asst, si affianca ai sistemi di supporto per la diagnosi precoce dell’ictus ischemico, già in uso, che aiutano i medici nella rapida identificazione di quadri neurologici acuti, rendendo più efficiente l’attivazione dei percorsi di emergenza e delle terapie tempestive. L’integrazione di questi strumenti rappresenta un passo avanti verso una sanità moderna, digitale e sicura, in cui la tecnologia lavora al fianco dei professionisti, potenziandone le capacità cliniche e riducendo i margini di errore in situazioni ad alta intensità assistenziale.

È importante sottolineare che l’Intelligenza Artificiale non agisce in autonomia, ma opera sotto il controllo diretto degli specialisti, i quali hanno sempre l’ultima parola nella valutazione clinica del paziente. La combinazione tra esperienza medica e strumenti digitali avanzati costituisce oggi la frontiera più promettente della medicina di precisione. Con questo ulteriore investimento, l’ASST Melegnano e Martesana conferma il proprio impegno nel fornire cure sempre più efficaci e tempestive, mettendo al centro la persona, la qualità e l’innovazione.