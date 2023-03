"Vivere da soli sembra un sogno irrealizzabile"

"Condivido un appartamento con altre tre persone in zona Gambara. Ho 25 anni e vorrei andare a vivere per conto mio ma a Milano sembra un’impresa impossibile". Lo racconta Jessica, responsabile di un ristorante, che nonostante abbia in mano un contratto a tempo indeterminato non riesce a trovare una casa che faccia al caso suo in città. "Lavoro da un anno e non posso ancora pensare di acquistarne una. Però per prenderne una in affitto a Milano sembra ci voglia un rene...". Possibile che tra gli annunci non ci sia nulla?

"Per il mio budget, che è di 700 euro al mese, non ho ancora trovato soluzione. Mi sono capitate proposte di case in pessime condizioni o con scelte architettoniche discutibili. Oppure in zone non ben servite dai mezzi pubblici, ma per me è fondamentale averli dato che mi sposto solo con quelli". La ragazza vorrebbe restare nello spicchio a ovest della città, "ma non appena vedo annunci allettanti, quegli appartamenti vanno a ruba. Oppure non fanno per me. Come un alloggio a Muggiano, un quartiere molto isolato dal resto della città. L’ho preso in considerazione ma non posso pensare di impiegare un’ora o più per raggiungere il mio posto di lavoro, che è in centro". Altra questione, "io finisco di lavorare alle 23.30 e non mi sentirei tranquilla a rientrare da sola, di notte, in un posto isolato". La venticinquenne invita anche a stare attenti alle truffe: "C’era un bilocale a 600 euro disponibile in zona Inganni. Ho telefonato e la persona pretendeva che accettassi il contratto on line senza nemmeno vedere la casa. Io ero perplessa. Dopo qualche giorno, mi è stato detto che non era più disponibile. Allora ho fatto telefonare a un mio amico che si è finto interessato allo stesso alloggio e, stranamente, per lui era libero".

M.V.