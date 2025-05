Rogo di via Cantoni: "Nordio intervenga sull’estradizione"

I familiari dei tre ragazzi cinesi morti nel rogo dello showroom di via Cantoni lo scorso 12 settembre hanno scritto tramite il loro legale una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio chiedendogli di intervenire in relazione alla decisione delle autorità olandesi di sospendere l’estradizione di Washi Laroo. L’uomo è accusato di avere dato fuoco al magazzino provocando la morte di due fratelli di 18 e 17 anni e di un 24enne che stavano dormendo al piano terra. L’Olanda ha rimandato la decisione chiedendo all’Italia garanzie sulle condizioni delle carceri. Nella missiva l’avvocato Fan Zheng scrive per conto dei familiari che la notizia della sospensione dell’estradizione “ha provocato ulteriore dolore nei familiari delle vittime, nonchè accresciuto il bisogno di vicinanza e rassicurazione. Al dolore per la perdita dei propri figli si è aggiunta la concreta e preoccupazione che li corso della giustizia possa essere bloccato".