Il commissario di Vittuone mette mano alle rette del pre e post scuola, per venire incontro alle famiglie che durante il periodo di emergenza sanitaria non hanno usufruito del servizio. Siccome nel mese di febbraio le famiglie hanno usufruito solo in parte del pre e post scuola, il commissario Attilio Carnabuci ha deciso di proporzionare il pagamento del servizio su tre settimane: in pratica sul mese di febbraio è stato praticato uno sconto del 25 per cento mentre nei mesi di marzo e aprile sono stati interrotti i pagamenti delle rette.

L’ex sindaco Zancanaro non si era occupato della questione, limitandosi a sospendere i servizi in linea con la direttiva nazionale governativa. Non si è trattata dell’unica misura presa dal commissario in tema di istruzione: nell’ambito del piano delle opere pubbliche 2020, è stato usato il contributo di 350mila euro per "interventi di adeguamento e messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche". Per consentire la riapertura delle scuole comunali e la ripresa delle attività didattiche, il commissario ha così destinato il denaro alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Una decisione lungimirante e positiva per l’educazione dei giovani vittuonesi.

Camilla Garavaglia