Vittorio Ciocca: "Sono pronto a darmi da fare"

Il terzo candidato alle elezioni comunali di giugno è Vittorio Ciocca, che affronterà Giuseppe Morandi, sostenuto dal suo partito Fratelli d’Italia e dalla coalizione di centrodestra composta da Lega, Forza Italia e Noi Moderati, e Sandra Volpe, candidata civica vincitrice delle primarie di centrosinistra, con il sostegno delle liste “Trezzano con Sandra“, “Trezzano Oltre“, Pd e M5S. Ciocca si candida con la lista "Il Ponte e Avs, Alleanza Verdi Sinistra". Laureato in Pedagogia, ha 68 anni e una lunga carriera come dirigente scolastico a Trezzano, con reggenze anche a Buccinasco e ad Abbiategrasso. Ora è responsabile delle testate locali “Le Voci del Naviglio“ e “Rosate Notizie“, è vice presidente del circolo cooperativo “Novella ‘73“ di Gaggiano che promuove iniziative di aggregazione e socialità. Ciocca è anche membro del direttivo Anpi sezione “Resistere è vivere“ e dello Spi (Sindacato pensionati italiani) Cgil di Gaggiano.

"Conosco bene il territorio e le sue esigenze – racconta il candidato –. Ho esperienza amministrativa: sono stato consigliere comunale per nove anni. La proposta della lista “Avs/Il Ponte“, che mi sostiene, nasce dall’esigenza di costituire una vera alternativa alle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi decenni e che hanno trascinato problemi irrisolti, creando nei cittadini sensazioni di impotenza, disaffezione e rassegnazione. Tra i più urgenti da affrontare – prosegue Ciocca – credo vi siano quelli relativi alla viabilità, partendo dalle principali criticità. Il miglioramento del decoro urbano non potrà essere tralasciato poiché trascurato oltre misura, così come quello delle scuole. vogliamo ridare a tutti una possibilità di riscatto e allargare la partecipazione".

Fra.Gri.