Raccolta dei rifiuti. Sì ai conti Cem 2024. Confermato Fulgione

La conferma di Alberto Fulgione alla guida di Cem, il colosso pubblico dei rifiuti che serve un’ottantina di Comuni fra hinterland, Brianza e Lodigiano, dopo il sì ai conti 2024. Volano letteralmente, nuovo balzo in avanti dell’utile: +700mila euro, da 2,2 milioni del 2023 ai 2,9 dell’anno scorso. E il giro d’affari è di 83,6 milioni. La sostenibilità paga. "Numeri accompagnati da investimenti importanti in mezzi, attrezzature e infrastrutture e da un rafforzamento dell’aziendale - spiega il presidente -. Senza contare l’impegno nell’adeguamento alle tante novità normative e la collaborazione del territorio". Risultati possibili grazie alll’espansione di Ecuosacco, il sacco tracciabile che ha ridotto il secco, ormai pratica quotidiana in 58 città socie. Dove è utilizzato, la produzione pro capite è scesa dalla già lusinghiera media di 75 chili a testa, a 65, facendosi schizzate la differenziata all’85%, (altrove è all’81%). L’ex consorzio prosegue nel percorso di consolidamento, dopo l’incorporazione della costola Cem Servizi in linea con gli obiettivi del Piano industriale. Attenzione particolare "è stata dedicata dal management alla formazione del personale". Sul fronte investimenti sono stati stanziati 8,5 milioni di euro per il parco automezzi. Prosegue anche la diffusione dei distributori automatici di sacchi rossi di Ecuosacco e gialli del Multipak con 43 self-service operativi a fine 2024 e altri 25 previsti quest’anno. Bar.Cal.